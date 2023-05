Logitech G Cloud: la console portatile arriva in Europa

La console portatile Logitech G Cloud sta per arrivare in Europa, e dunque anche in Italia, a partire dal 22 maggio al prezzo di vendita consigliato di € 359.

“Siamo entusiasti di portare finalmente G Cloud sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione“, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G. “G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l’ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa“.

Logitech G Cloud consente di giocare ovunque grazie alla connessione Wi-Fi. Le caratteristiche principali includono:

Remote Play : per lo streaming da console o PC con l’app Xbox, Steam Link e altre app di streaming locale da Google Play Store.

: per lo streaming da console o PC con l’app Xbox, Steam Link e altre app di streaming locale da Google Play Store. Full HD : l’ampio tochscreen da 7 pollici full 1080p HD garantisce un refresh rate a 60Hz e un’esperienza di gioco full-screen 16:9.

: l’ampio tochscreen da 7 pollici full 1080p HD garantisce un refresh rate a 60Hz e un’esperienza di gioco full-screen 16:9. Controlli di precisione : le prestazioni sono all’altezza dei migliori controller grazie al feedback aptico, al giroscopio e ai comandi rimappabili.

: le prestazioni sono all’altezza dei migliori controller grazie al feedback aptico, al giroscopio e ai comandi rimappabili. Comfort elevato : con un’autonomia di oltre 12 ore e un peso di soli 463 g, i giocatori possono godere di sessioni di gioco prolungate.

: con un’autonomia di oltre 12 ore e un peso di soli 463 g, i giocatori possono godere di sessioni di gioco prolungate. Sostenibilità : tutti i prodotti Logitech G sono certificati carbon neutral, il che significa che l’impatto delle emissioni di carbonio del prodotto è stato ridotto a zero grazie agli investimenti di Logitech in progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio. Anche l’imballaggio di questo prodotto è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate.

: tutti i prodotti Logitech G sono certificati carbon neutral, il che significa che l’impatto delle emissioni di carbonio del prodotto è stato ridotto a zero grazie agli investimenti di Logitech in progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio. Anche l’imballaggio di questo prodotto è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate. Supporto esteso: disponibili centinaia di giochi per Android tramite l’ampio catalogo di Google Play. Accesso ai titoli più importanti del mondo, tra cui Fortnite, League of Legends, Genshin Impact e altri ancora tramite NVIDIA GeForce NOW; Minecraft Legends, Forza Horizon 5, Halo Infinite e altri ancora tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) e la tecnologia Shadow Cloud Computing.

Per celebrare il lancio europeo, Logitech G ha collaborato con i suoi partner per offrire un bundle speciale che comprende fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che include Xbox Cloud Gaming, 1 mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e 1 mese di Shadow PC. Sarà disponibile in paesi selezionati dal 22 maggio al 22 giugno 2023, fino a esaurimento scorte.