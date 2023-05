PAC-MAN 99 verrà rimosso dal Nintendo eShop e da Switch Online

Nintendo ha fatto sapere che tra qualche mese non sarà più possibile accedere alle funzionalità multiplayer di PAC-MAN 99, che dunque verrà rimosso sia dall’eShop che dal servizio in abbonamento Nintendo Switch Online.

Tramite una comunicazione pubblicata sul sito ufficiale della compagnia, la Casa di Kyoto ha annunciato che dall’8 agosto non sarà più possibile acquistare i DLC dei temi personalizzati. Successivamente, dall’8 settembre, verranno rimossi dallo store i DLC Mode Unlock e Deluxe Pack. Infine, dall’8 ottobre verrà interrotto definitivamente il servizio online.

Ciò significa che dall’8 ottobre i nuovi utenti non potranno più scaricare PAC-MAN 99 e le modalità multiplayer non saranno più accessibili. Nintendo precisa che tutti gli utenti che avevano scaricato il gioco in precedenza potranno continuare a effettuare il download del software e dei DLC acquistati, tuttavia potranno giocare soltanto alle modalità offline (CPU Battle, Score Attack e Blind Time Attack).