Darkest Dungeon II ha venduto più di mezzo milione di copie

Red Hook Studios festeggia un primo traguardo di vendite decisamente importante per Darkest Dungeon II (qui la nostra recensione): il roguelite per PC ha infatti superato il mezzo milione di copie vendute.

Il team di sviluppo ha fatto sapere che tale cifra include tutte le copie vendute sin dal lancio in Accesso Anticipato, tuttavia poco meno della metà – 230 mila per essere precisi – sono state piazzate nella prima settimana dall’uscita della versione completa. Per fornire un metro di paragone, il primo Darkest Dungeon aveva piazzato 650 mila copie dall’Accesso Anticipato alla prima settimana di lancio della versione 1.0, tuttavia quella cifra comprendeva anche i backer della campagna di crowdfunding su Kickstarter, che in questo caso non c’è stata. Il gioco sarebbe poi arrivato a quota un milione con la successiva uscita su PS4 e PS Vita.

È dunque molto probabile che Darkest Dungeon II arrivi a quota un milione di copie vendute molto più velocemente rispetto al suo predecessore.