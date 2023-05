GameStop ha annunciato i Pro Days, ovvero un’intera settimana di sconti e occasioni per i membri del GS Pro Club. Le offerte saranno attive dal 25 al 31 maggio e, per scoprirle nel dettaglio, basterà curiosare sul sito GameStop.it nei giorni indicati.

Ecco cosa bolle in pentola:

L’universo di GameStop è sempre attivo per offrire a tutti gamer nuove occasioni per vivere al meglio la propria passione. Con il lancio di GS Pro Club abbiamo imparato a conoscere un nuovo modo di acquistare i nostri giochi preferiti, potendo usufruire di tantissimi vantaggi tra offerte esclusive e accesso anticipato a console ed edizioni da collezione.

Oggi GameStop torna alla carica per annunciare l’arrivo dei Pro Days, una settimana di offerte dedicate al videogioco, in esclusiva per i membri di GS Pro Club. Ecco la data da segnarsi sul calendario: dal 25 al 31 maggio sarà possibile scoprire le promozioni dedicate a questo evento speciale sul sito GameStop.it e nei punti vendita.

Chi non è ancora membro di GS Pro Club, non deve preoccuparsi. Iscriversi è semplice e, al prezzo di 24,99€ potrà accedere subito a una serie di vantaggi tra cui l’extravalutazione del 10% sui titoli usati riportati in negozio, il customer service dedicato o le offerte del mese esclusive. E se siete titolari di una tessera L3 o Epic del programma GS+, il passaggio a GS Pro Club è gratuito. Il GS Pro Club prevede anche altri vantaggi: oltre al meglio delle esclusive per i gamer, infatti, offre fino a 165€ da spendere a piacere tra food, intrattenimento e tempo libero.