Nei tre giorni dal suo lancio, venerdì 12 maggio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Switch ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo, diventando il gioco più venduto della serie Legend of Zelda. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione) è anche il gioco più venduto per Switch in Europa e il gioco Nintendo più venduto in Europa per qualsiasi sistema nella storia dell’azienda. Ecco qualche curiosità e alcune considerazioni ufficiali sul prestigioso traguardo:

“Nel suo settimo anno, lo slancio di Nintendo Switch continua con forza, come dimostra questo lancio da record,” ha dichiarato il presidente di Nintendo of Europe, Stephan Bole. “Siamo molto grati per il supporto dei fan di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e non vediamo davvero l’ora di vedere le loro avventure e creazioni mentre viaggiano verso Hyrule.”

La serie di giochi di azione e avventura The Legend of Zelda è iniziata oltre 35 anni fa con il titolo originale The Legend of Zelda per Nintendo Entertainment System nel 1987. Nei panni dell’eroico Link, i giocatori intraprendono un’avventura combattendo nemici e scoprendo misteri nascosti in vasti campi e sotterranei. A marzo 2023, la serie ha venduto oltre 130 milioni di unità in tutto il mondo.

Con quest’ultimo capitolo, la saga di The Legend of Zelda si afferma un fenomeno di portata globale che unisce indistintamente sotto la sua ala milioni di persone di tutte le età. Al di là dei numeri, lo dimostrano anche le iniziative degli appassionati che da sempre si accavallano una dietro l’altra per celebrare quella che è diventata una vera e propria roccaforte della cultura pop.

Una passione che si esprime in tutte le forme, assumendo la sagoma di chi la veicola e sfiorando ormai tutti gli ambienti. Un fenomeno a 360° che ha recentemente visto spuntare delle edicole votive dedicate alla principessa Zelda posizionate tra le strade e i quartieri di Napoli in concomitanza con lo svolgimento di COMICON Napoli, manifestazione durante la quale si è tenuto un raduno dedicato all’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che ha coinvolto anche alcuni dei creator più influenti dell’ambiente.

Un mito che ha spinto i food influencer romani noti come 2men.1kitchen a ricreare la Zuppa dell’Amore (Creamy Heart Soup) prendendo ispirazione direttamente dal videogioco. Una leggenda inclusiva che ha portato all’avverarsi del progetto patrocinato dall’Ente Nazionale dei Sordi e dal Comitato Giovani Sordi Italiani che ha visto i giovani sordi inaugurare la lingua dei segni italiana dei videogiochi. Tutte queste iniziative sono la testimonianza che ogni occasione è buona per essere fan di The Legend of Zelda e per sfruttare questo strumento di connessione non solo per creare motivo di intrattenimento, ma anche per veicolare messaggi di inclusione e solidarietà.