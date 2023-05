Epic Rewards: al via l'iniziativa di Epic Games

Epic Games ha comunicato di aver dato il via a una nuova iniziativa chiamata Epic Rewards. In pratica, ogni acquisto sull’Epic Games Store dà diritto a un 5% di rimborso che, dopo 14 giorni, finirà automaticamente nel saldo acquisti e potrà essere utilizzato per ottenere un sconto.

Il nuovo programma è sempre attivo, gratuito e non richiede registrazione. Tutti i titolari di un account Epic Games saranno iscritti al programma al momento dell’acquisto, quindi tutto ciò che bisogna fare è acquistare giochi, app, componenti aggiuntivi o valuta virtuale sull’Epic Games Store, persino i V-buck. Così facendo si guadagneranno automaticamente il 5% in Epic Rewards, che verrà aggiunto al saldo dei premi due settimane (14 giorni) dopo aver completato l’acquisto associato.

Una volta ricevuti, è possibile applicarli al momento del pagamento per ottenere uno sconto su futuri acquisti idonei o salvarli per dopo.

Epic Rewards può anche essere combinato con altri sconti e coupon per offerte ancora migliori. Importante: è bene tenere presente che gli Epic Rewards scadono (25 mesi dalla data in cui sono stati aggiunti al saldo acquisti, per l’esattezza).

Per maggiori informazioni sul funzionamento dell’iniziativa Ricompense Epic, vi consigliamo di consultare le FAQ presenti nella pagina ufficiale. Già che ci siete, approfittate dell’occasione per spulciare in quest’altra pagina le nuove offerte giacché sono appena cominciati i Mega Saldi (un’avvertenza: le offerte termineranno il 15 giugno 2023 alle 17:00 ora italiana e i buoni del 25% di sconto sugli acquisti da 14,99€ o importo superiore scadranno giovedì 15 giugno 2023 alle 17:00 ora italiana).