Humble Bundle Showcase: il riassunto dell'evento

Humble Games, l’etichetta dedita al publishing di giochi del celebre marchio Humble Bundle, ha presentato al pubblico l’Humble Games Showcase, condividendo informazioni sulla loro programmazione per il 2023 e oltre.

Lo showcase è stato il palcoscenico perfetto per presentare sei nuovi titoli tra cui spiccano Wizard of Legend 2 di Dead Mage, il seguito di Wizard of Legend caratterizzato da una nuova veste 3D e da una modalità cooperativa online per 4 giocatori dal ritmo serrato (l’IP ora è di proprietà di Humble Games, Ndr), e Lost Skies di Bossa Studios, un’avventura survival co-op per 1–6 giocatori ambientata tra le nuvole, in un vasto cielo di isole galleggianti.

Oltre a questo, il team ha rivelato nuovi aggiornamenti per dei titoli precedentemente annunciati e un lancio a sorpresa.

“Siamo incredibilmente entusiasti che i giocatori possano conoscere la nostra programmazione appena annunciata mentre continuiamo a concentrarci sul supporto ai nostri partner di sviluppo, per aiutarli a dare vita alle loro visioni creative e permettergli di rendere i loro giochi la migliore versione possibile di se stessi“, ha affermato Mark Nash, vicepresidente della pubblicazione globale di Humble.

“Il 2022 è stato un altro anno di grande successo per noi, aggiungendo molti altri titoli acclamati dalla critica e vincitori di premi come SIGNALIS, Ghost Song e Prodeus al nostro portafoglio in costante crescita. La nostra programmazione futura è la prova del nostro continuo investimento nel supportare i nostri partner di sviluppo per spingersi oltre i limiti grazie ai loro giochi”.

Ecco un riassunto degli annunci fatti da Humble Games durante l’Humble Games Showcase:

Aggiornamento sull’impatto sociale di Humble Bundle ( 33 milioni di dollari raccolti per 10.000+ enti di beneficenza ).

). Svelati Lost Skies e Wizard of Legend 2.

Humble Games annuncia che pubblicherà #BLUD (un dungeon crawler decisamente bizzarro che fonde il confine tra videogioco e cartone animato, di Exit 73 ), Bō: Path of the Teal Lotus (un platform d’azione 2.5D disegnato a mano basato su un mondo di folklore giapponese, di Squid Shock Studios), Breeze in the Clouds (un picchiaduro a scorrimento laterale disegnato a mano in 2D, di Stormy Nights Interactive) e Cataclismo (gioco di costruzione di fortezze ambientato in un oscuro regno fantasy medievale, di Digital Sun, gli autori di Moonlighter e The Mageseeker).

Annunciato il lancio odierno di Supraland: Six Inches Under su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il sequel di Supraland è inoltre disponibile su Game Pass.

Uno sguardo “dietro le quinte” di Stray Gods: The Role Playing Musical (metà avventura narrativa e metà musical interattivo, un’opera creata da David Gaider, ex BioWare).