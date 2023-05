System Shock: un nuovo trailer in vista dell'uscita imminente

Mancano pochi giorni all’uscita del remake di System Shock, ecco perché Nightdive Studios ha confezionato un nuovo trailer che mostra varie sequenze di gameplay.









In System Shock dobbiamo affrontare SHODAN, un’intelligenza artificiale impazzita che ha preso il controllo della stazione spaziale Citadel trasformando tutti coloro che si trovavano a bordo in cyborg e mutanti assassini. Nei panni di un hacker dobbiamo dunque avventurarci sulla Citadel per porre fine ai piani di conquista di SHODAN, il cui prossimo bersaglio è la Terra.

Quello realizzato da Nightdive Studios è un remake fedele all’originale classe 1994 che affianca il gameplay classico dell’immersive sim a un comparto grafico al passo coi tempi, nonché a un’interfaccia rinnovata e una colonna sonora tutta nuova.

System Shock, lo ricordiamo, verrà pubblicato da Prime Matter su PC via Steam, GOG ed Epic Games Store dal 30 maggio. Le versioni per console sono ancora in lavorazione, pertanto usciranno successivamente.