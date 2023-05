Jackalyptic Games lavora a un MMO di Warhammer

Jackalyptic Games, uno studio controllato da NetEase, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo MMO basato su una proprietà intellettuale di Warhammer. Il team texano guidato dal veterano dell’industria Jack Emmert (City of Heroes, Neverwinter, Star Trek Online) lavorerà a stretto contatto con Games Workshop durante lo sviluppo del videogioco.

“Essendo una persona che ha plasmato la sua carriera sviluppando MMO, sono orgoglioso di annunciare che il primo videogioco realizzato da Jackalyptic Games sarà ambientato in uno degli universi di Warhammer,” ha dichiarato lo stesso Jack Emmert. “Riuscire a trasporre la profonda lore di questa IP nel nostro videogioco è un’impresa imponente, per questo siamo entusiasti di lavorare fianco a fianco con Games Workshop per portare in vita la nostra visione.”

Non sappiamo ancora quale sia di preciso questa IP, come affermato da Emmert in un’intervista concessa ai taccuini di MMORPG, pertanto è possibile che il videogioco in lavorazione presso Jackalyptic Games sia tanto ambientato nell’universo di Warhammer 40,000 che in quello di Age of Sigmar, o addirittura in quello di Warhammer Fantasy. Sappiamo però che i lavori sono ancora nello stadio iniziale, pertanto potrà passare del tempo prima di saperne di più.