Fairyship Games, sviluppatore con sede negli Stati Uniti specializzato in giochi basati sulla narrativa, ha annunciato Testament: The Order of High Human, il gioco di ruolo d’azione e avventura ambientato in un mondo fantasy post-apocalittico. Ecco il teaser trailer:









In sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5, Testament: The Order of High Human è un’avventura in prima persona basata su una trama con forti elementi RPG e Metroidvania.

I giocatori si troveranno ad assumere il ruolo di Aran, il re degli Alti umani nella terra di Tessara, mentre funge da guardiano del regno. Aran è stato tradito da suo fratello, Arva, e derubato dei suoi poteri mentre il mondo intorno a lui è immerso nell’oscurità e invaso da mostri. La missione dei giocatori sarà aiutare il re a riconquistare i suoi poteri e ad affrontare Arva allo scopo di riportare il mondo al suo antico splendore. Per riuscire nell’ardua impresa dovranno potenziare la sua spada, l’arco e le abilità magiche mentre sviluppano il proprio stile di combattimento unico.

Questa è la storia del viaggio di un re caduto per salvare il suo regno dall’oscurità e dalla distruzione, che – come spiega il co-creatore e co-fondatore dello studio, Moe Naderi – rende omaggio a leghe di diversi giochi e generi. “Il modo migliore per descrivere Testament: The Order of High Human è dire che è un grande crogiolo dei migliori elementi di alcuni dei più grandi giochi di avventura dell’ultimo decennio”, afferma Naderi. “Se prendi God of War dal 2018, ci aggiungi alcuni Elder Scrolls e una fettina di due Dark Souls, tutto in prima persona, allora otterrai il mondo di Testament in poche parole.”

Negli ultimi quattro anni e mezzo, Testament: Horder of High Human è stato sviluppato da un piccolo team di 30 persone con la passione per la narrazione. Al momento non è stata annunciata una data di uscita del gioco, ma potete stare certi che TGM sarà in prima fila quando accadrà.