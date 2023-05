Relic Entertainment ha licenziato 121 dipendenti

Relic Entertainment, lo studio di sviluppo che di recente ha dato i natali a Company of Heroes 3 (qui la nostra recensione), non se la sta passando bene. La compagnia ha difatti annunciato di aver licenziato 121 dipendenti. La cause di questi tagli al personale sarebbero da ricercarsi all’esterno della struttura aziendale: Relic e SEGA danno la colpa alla contingenza economica che ha spinto verso una riorganizzazione interna.

“Relic e SEGA continueranno a impegnarsi a supportare e investire nei nostri videogiochi, incluso il recente Company of Heroes 3,” si legge nel comunicato diffuso via Twitter. “Siamo convinti che dopo questa necessaria riorganizzazione, Relic si ritroverà più forte di prima e continuerà a sfornare esperienze eccezionali per i giocatori di tutto il mondo.”

La notizia arriva quando mancano pochi giorni all’uscita della versione console di Company of Heroes 3, in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S il 30 maggio.