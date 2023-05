In attesa di saperne di più sul prossimo capitolo, da bravi amanti del post-apocalittico in ogni sua forma, ci uniamo ai festeggiamenti di Embracer Group per il successo ottenuto da Metro Exodus, l’ultimo episodio della celebre serie tratta dall’universo narrativo creato da Dmitry Glukhovsky.

Attraverso un tweet, Embracer Group (che nel 2020 ha acquisito 4A Games, lo studio che ha effettivamente sviluppato il gioco e la serie, Ndr) ha fatto sapere che il gioco ha venduto la bellezza di 8,5 milioni di copie. L’FPS, inoltre, è stato giocato da più di 10 milioni di persone e, infine, ha venduto più di 500.000 unità nell’ultimo trimestre (gennaio-marzo 2023). Ecco il tweet:

Embracer Group $EMBRAC has revealed that #MetroExodus has now sold 8.5 million units to date!

Metro Exodus has been played by more than 10 million people.

The game sold more than 500.000 units last quarter (Jan-Mar 2023).#PS5 #PS4 #Xbox pic.twitter.com/1kfEvvkXXJ

— EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) May 24, 2023