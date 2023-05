Assassin's Creed Mirage: spunta una possibile data di uscita

Come ci spiega Gematsu nel tweet che trovate qui sotto, “generalmente i rivenditori giapponesi non indicano la data di uscita di un gioco a meno che non sia ufficiale, i placeholder non sono una pratica comune in Giappone”.

Ora, in attesa di una conferma o di una smentita da parte di Ubisoft, non possiamo fare altro che appuntare tra i rumors ciò che sta circolando sul web: la data di uscita di Assassin’s Creed Mirage sembrerebbe essere il 12 ottobre.

Japanese retailers have listed Assassin's Creed Mirage with an October 12 release date. (Japanese retailers generally don't date a product unless official. In other words, placeholder dates aren't a thing.) A release date hasn't been officially announced by Ubisoft yet. https://t.co/THpTqO1NW0 — Gematsu (@gematsu) May 24, 2023

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage è stato prima annunciato e poi rimandato internamente. Stando alle ultime voci, il rinvio avrebbe spostato la finestra d’uscita da agosto a ottobre, quindi i rivenditori giapponesi potrebbero effettivamente dire il vero.

Probabilmente non passerà troppo tempo prima di scoprire se la data di uscita di Assassin’s Creed Mirage è davvero il 12 ottobre oppure no.