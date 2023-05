Marvel's Spider-Man 2 si mostra in un lungo gameplay

Durante l’ultimo PlayStation Showcase è stato mostrato per la prima volta il gameplay di Marvel’s Spider-Man 2, l’action open-world di Insomniac Games in arrivo quest’anno in esclusiva su PS5.









Il lungo video di oltre dieci minuti mostra Peter Parker e Miles Morales collaborare per salvare il dottor Curt Connors, ossia Lizard, dagli sgherri di Kraven il Cacciatore, arrivato a New York per dare la caccia agli Spider-Man e ai pericolosi super-criminali. Come potete notare, però, Peter non sfoggia il classico costume rosso e blu, ma ha addosso il simbionte.

Peter è dunque molto più aggressivo e può contare su una serie di nuove mosse che fanno uso dei tentacoli del simbionte. Le nuove abilità di combattimento possono neutralizzare gli avversari respingendo i nemici con parate aggressive, oppure lanciando una ragnatela per sbatterli da una superficie all’altra.









Miles non sarà da meno, però, visto che è dotato di ali-ragnatela per sfrecciare tra i grattacieli di Manhattan, più nuove abilità che ne valorizzano la furtività, oltre a dei gadget aggiuntivi come la ragnatela traente che trascina e raggruppa i nemici in un luogo isolato.

Marvel’s Spider-Man 2, lo ricordiamo, non sarà un videogioco cooperativo: sarà però possibile passare da Peter Parker a Miles Morales con la semplice pressione di un tasto. Per quanto riguarda l’uscita, infine, non si conosce ancora la data definitiva, tuttavia sappiamo che il gioco vedrà la luce in autunno.