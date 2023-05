Svelato The Talos Principle 2, in uscita quest'anno su PC e console

A sorpresa, Croteam e Devolver Digital hanno annunciato The Talos Principle 2, seguito diretto del puzzle game a sfondo narrativo classe 2014.









Ambientato in un lontano futuro in cui l’umanità si è estinta, la cultura umana continua a vivere attraverso robot create a immagine e somiglianza dell’uomo. In questo sequel avremo la possibilità di esplorare una misteriosa struttura al cui interno verremo messi dinanzi a domande esistenziali sulla natura dell’universo, sul rapporto tra fede e ragione, ma anche sulla paura di ripetere gli errori del passato.

Alcune meccaniche del videogioco precedente torneranno in The Talos Principle 2, a cui si affiancheranno nuove feature di gameplay come la manipolazione della gravità e il trasferimento della coscienza da un corpo a un altro. Gli sviluppatori assicurano la presenza di una storia con più più finali e una serie di ambienti surreali da esplorare.

The Talos Principle 2 sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.