Metal Gear Solid 3: Kojima non è coinvolto nel remake

Konami ha confermato che né Hideo Kojima né la sua Kojima Productions sono coinvolti nei lavori del remake di Metal Gear Solid 3, per l’occasione ribattezzato Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Intervenendo sulle colonne di IGN, un portavoce della compagnia giapponese ha fatto sapere che lo sviluppo è stato affidato a Virtuos. Lo studio sta lavorando sia al remake di Metal Gear Solid 3 che alla Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Inoltre, Virtuos è affiancato da un team di sviluppatori interni a Konami che in passato ha già lavorato alla serie creata da Hideo Kojima.

Per quanto riguarda la scelta di rifare il terzo capitolo della serie, Konami ha spiegato che la decisione è ricaduta su Metal Gear Solid 3 perché rappresenta la nascita di Big Boss, dunque cronologicamente è l’inizio della serie. Infine, non viene esclusa la possibilità che in futuro altri capitoli della serie siano oggetto di remake: “ascolteremo le richieste dei fan e le considereremo attentamente.”