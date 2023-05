Per il momento bisogna fidarsi di quello che dice un traduttore automatico, quindi abbiate pazienza se i dettagli sono ridotti al minimo e invece i verbi al condizionale abbondano, fatto sta che, parlando con Weekly.ascii.jp, il producer Naoki Yoshida avrebbe confermato l’arrivo su PC di Final Fantasy XVI.

Alla domanda su quali siano i programmi post pubblicazione su PS5, Yoshida avrebbe risposto “prima di tutto, rilasceremo il gioco principale e, se riceveremo feedback positivi, prenderemo in considerazione l’idea di fare qualcosa al riguardo (il riferimento probabilmente è a qualche DLC, ndr). Abbiamo sviluppato questo progetto con l’obiettivo di realizzare un gioco in cui ci si può godere il ​​100% della storia e dei contenuti. Abbiamo anche in programma di lavorare attentamente allo sviluppo della versione per PC dopo la pubblicazione.”

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno in esclusiva temporale su PS5. Al momento non sappiamo altro sulla versione PC, ma, dopo le parole di Yoshida (che abbiamo intervistato anche noi di recente), potrebbe essere solo questione di tempo prima che Square Enix si sbottoni maggiormente.