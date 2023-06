PlayStation Plus: ecco i giochi Essential di giugno

Puntuale come sempre, Sony ha annunciato i videogiochi che faranno parte dell’offerta Essential riservata agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel mese di giugno.

Guida la selezione di questo mese il simulatore di basket NBA 2K23, seguito a ruota dal gestionale Jurassic World Evolution 2 e dall’action dal taglio cinematografico Trek to Yomi. Tutti e tre i videogiochi saranno disponibili sia nella versione per PS4 che in quella per PS5. I titoli offerti potranno essere riscattati dal 6 giugno al 3 luglio.

Infine, ricordiamo che questi sono gli ultimi giorni rimasti per aggiungere i videogiochi di maggio alla propria libreria: GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders.