Vanpool, lo studio di supporto di Kirby, ha chiuso i battenti

Fondato nel 1999 a Tokyo, Vanpool ha annunciato ieri la cessazione dell’attività. A partire dal 31 maggio, infatti, lo studio noto per aver collaborato nell’ultimo periodo allo sviluppo di vari capitoli della saga di Kirby ha chiuso i battenti. Il sito ufficiale della compagnia presenta un breve comunicato che non spiega i motivi della chiusura, citando non meglio specificate circostanze che hanno portato alla cessazione.

Vanpool ha legato a filo doppio la sua storia con Nintendo, collaborando spesso con la Casa di Kyoto suprattutto su progetti legati a console portatili come DS e 3DS. Negli ultimi anni ha co-sviluppato con HAL Laboratory quattro videogiochi di Kirby approdati su Switch, tra cui i recenti Kirby e la terra perduta e Return to Dream Land Deluxe usciti rispettivamente l’anno scorso e quest’anno.