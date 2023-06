Vampire: The Masquerade Justice è una nuova avventura per VR

Fast Travel Games ha svelato Vampire: The Masquerade Justice, una nuova avventura a tinte stealth per dispositivi VR in uscita entro la fine dell’anno.









Ambientato tra i canali di Venezia, il gioco ci mette nei panni di un vampiro che si nasconde tra le ombre e si nutre del sangue degli umani e delle altre creature della notte. Gli sviluppatori hanno implementato anche alcune dinamiche tipiche dei giochi di ruolo, tra cui dialoghi a scelta multipla e un sistema di progressione del personaggio. Non mancano, infine, missioni opzionali che affiancano la quest principale.

Vampire: The Masquerade Justice uscirà su PlayStation VR2, Meta Quest 2 e Meta Quest 3.