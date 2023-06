Alan Wake 2: un primo dietro le quinte ci presenta Saga Anderson

Remedy Entertainment ha dato il via a una serie di video diari di sviluppo su Alan Wake 2: il primo di essi è dedicato a Saga Anderson, la co-protagonista del gioco.









Interpretata da Melanie Liburd, Saga Anderson è una giovane agente dell’FBI che indaga su una serie di omicidi rituali che si sono verificati nei dintorni di Bright Falls, nella parte nordoccidentale degli Stati Uniti d’America. Gli sviluppatori descrivono Saga come una persona gentile, un tratto che l’aiuta a essere una migliore investigratice. Ci viene detto che Saga Anderson è anche un madre, inoltre il modo in cui cerca di trovare un equilibrio tra il suo lavoro e la famiglia sarà un aspetto importante della storia.

La co-protagonista servirà anche a offrire un punto di ingresso per i nuovi giocatori che non hanno mai provato il primo Alan Wake. “Siamo consapevoli che il primo gioco è uscito tredici anni fa, per questo vogliamo essere certi di avere un personaggio in grado di offrire una prospettiva inedita per i nuovi giocatori,” dichiara il game director Kyle Rowley. “Vogliamo che i nuovi giocatori scoprano la storia assieme a lei.”

Ricordiamo che Alan Wake 2 uscirà nel solo formato digitale su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 17 ottobre. Qualche giorno fa è stato diffuso un primo video di gameplay: vi invitiamo a recuperarlo seguendo questo collegamento.