Star Trek: Infinite è il nuovo grand strategy di Paradox Interactive

Dite la verità: quanti di voi giocando a Stellaris si sono chiesti quanto sarebbe bello un videogioco simile ambientato nell’universo di Star Trek? Ebbene, pare proprio che se lo sia chiesto anche Paradox Interactive dal momento che ha appena annunciato Star Trek: Infinite, un nuovo grand strategy sviluppato da Nimble Giant Entertainment su licenza di Paramount.









Ambientato qualche decade prima degli eventi raccontati nella serie The Next Generation, Star Trek: Infinite metterà i giocatori al comando di una delle quattro potenze della galassia conosciuta: la Federazione dei Pianeti Uniti, l’Impero Stellare Romulano, l’Unione Cardassiana e, naturalmente, l’Impero Klingon. Ognuna di queste quattro fazioni sarà caratterizzata da tratti univoci, storie e quest distintive, oltre a vascelli spaziali iconici.

“È un onore portare ai nostri giocatori e ai fan di Star Trek uno dei franchise più iconici del mondo dell’intrattenimento,” ha dichiarato Fredrik Wester, il CEO di Paradox Interactive. “Sappiamo quanto questo franchise significhi per i fan di tutto il mondo, per questo stiamo lavorando a stretto contatto con Nimble Giant e Paramount Consumer Products per creare un videogioco appagante che sia all’altezza delle aspettative.”

Star Trek: Infinite uscirà su PC e Mac nel corso del prossimo autunno. Ulteriori dettagli verranno svelati il 16 giugno in occasione del Picard Day.