Lies of P: annunciata la data di uscita, demo disponibile

Il publisher Neowiz e gli sviluppatori di Round8 Studio hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Lies of P, particolare action RPG di stampo soulslike che si ispira al personaggio di Pinocchio ideato da Collodi. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay.









“Siamo più che emozionati di annunciare che Lies of P sarà disponibile dal 19 settembre su console e PC e che tutti i fan avranno accesso alla demo“, ha dichiarato Jiwon-Choi, il direttore del progetto. “Speriamo che l’esperienza sia all’altezza del nostro approccio creativo al genere souls-like nonché all’interpretazione della storia di Pinocchio e non vediamo l’ora di scoprire cosa ne pensa la nostra fantastica comunità.”

Non è tutto, però, giacché le compagnie hanno già pubblicato una demo scaricabile liberamente su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Infine, per saperne di più su Lies of P, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima fresca di pubblicazione.