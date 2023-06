Il publisher Focus Entertainment e lo sviluppatore Saber Interactive hanno rivelato Toxic Commando di John Carpenter, l’FPS co-op in arrivo nel 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite l’Epic Games Store. Ecco il reveal trailer di Toxic Commando:









Presentato in anteprima al Summer Game Fest Live Showcase, il reveal trailer offre un primo assaggio del gameplay esagerato del gioco ispirato al John Carpenter degli anni ’80 e regala vibrazioni ricche di azione, umorismo e horror.

Di seguito la descrizione presente sulla pagina ufficiale dell’Epic Games Store:

In un futuro prossimo, un tentativo sperimentale di imbrigliare il potere del nucleo terrestre sfocia in tragedia: il risveglio dello Sludge God. Questo abominio arcano inizia a contaminare la zona, trasformando il suolo in scorie e i viventi in mostri non-morti. Ma il genio ideatore dell’esperimento ha un piano per salvare la situazione. Gli servirebbe solo una squadra di mercenari competenti e altamente addestrati… Peccato che costino tutti troppo. Per questo ha arruolato…

I Toxic Commando!

Vesti i panni di uno dei commando, alleati con i tuoi amici e rispedisci lo Sludge God e la sua orda di orrori innominabili nei loro inferi. Scegli la classe più adatta al tuo stile di gioco, salta sul tuo veicolo preferito e scatena un’infinità di armi da fuoco, granate, abilità speciali e katane (caspita!) per salvare il pianeta.

Se sei una persona a cui piace:

L’atmosfera da buddy-movie e lo humor, l’azione e l’horror esagerati dei classici del cinema anni ’80, ispirati al leggendario John Carpenter

Collaborare con i suoi amici per affrontare orde di mostri che vogliono mangiarti la faccia

Un cocktail esplosivo tra sparatutto viscerale e ambientazioni apocalittiche

Potenziare le tue abilità e metterle alla prova in sfide sempre più devastanti

Salvare il pianeta contro ogni previsione immaginabile

Nel caso il reveal trailer di Toxic Commando avesse scatenato la vostra curiosità, vi ricordiamo che è possibile registrarsi alla Beta sul sito ufficiale.