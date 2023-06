LEGO 2K Goooal! avvistato in Corea, annuncio in vista?

Sembra che 2K Games stia per annunciare un nuovo videogioco calcistico, quasi sicuramente di stampo arcade, intitolato LEGO 2K Goooal! e pare che questo titolo sia in lavorazione presso Sumo Digital.

Lo scopriamo grazie alla comparsa di questo presunto gioco sul sito dell’ente sudcoreano che si occupa di classificare i videogiochi in uscita. Non si conoscono i dettagli, ma è molto probabile che la presentazione ufficiale sia imminente. Naturalmente non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessimo venire a conoscenza di altre notizie su LEGO 2K Goooal!.