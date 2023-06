Star Ocean: The Second Story R trapela dal sito di Square Enix

Pare proprio che qualcuno in Square Enix si sia lasciato sfuggire l’annuncio di Star Ocean: The Second Story R, il cui logo è misteriosamente comparso sul sito dedicato al supporto clienti della compagnia giapponese, come riportato da Siliconera.

Potrebbe dunque trattarsi di un remake, o molto più probabilmente di una versione rimasterizzata del JRPG pubblicato sulla prima console PlayStation sul finire dello scorso millennio. D’altronde la stessa Square Enix qualche anno fa pubblico Star Ocean: First Departure R, a sua volta riedizione del primo capitolo di questa saga pluridecennale.

Restiamo in attesa dell’annuncio da parte di Square Enix, che a questo punto dubitiamo possa farsi attendere a lungo.