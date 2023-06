Absurd Ventures è la nuova compagnia di Dan Houser

Dopo aver lasciato Rockstar Games ormai più di tre anni fa, Dan Houser è ritornato sulla scena con una nuova compagnia denominata Absurd Ventures. In realtà questo nome potrebbe suonare familiare a qualcuno dal momento che l’abbiamo già sentito un paio di anni fa: nel 2021, infatti, venne registrata una compagnia con un nome simile dallo stesso Houser.









In ogni caso, il co-creatore di Grand Theft Auto spiega che Absurd Ventures sarà non soltanto uno studio di sviluppo di videgiochi, ma anche una compagnia impegnata a tutto tondo nell’industria dell’intrattenimento. In particolare, vengono citati prodotti in live-action e di animazione, ma anche graphic novel, libri, podcast e contenuti interattivi.

Pare infatti che Dan Houser abbia grosse ambizioni presentando una compagnia transmediale, ma d’altronde è proprio in questa direzione che si sta muovendo l’industria, basti pensare a quante produzioni videoludiche stanno saltando verso i treni del piccolo e del grande schermo.