The Kindeman Remedy: in arrivo presto la demo

Se c’è un team indipendente nostrano che conosce in modo egregio il panorama dei videogiochi, è certamente Troglobytes Games, che ha da poco annunciato The Kindeman Remedy, un’esperienza brutale, barbara e priva di qualunque umanità. Già la descrizione è alquanto eloquente e potrebbe già deliziare le fantasie dei più curiosi: “Il più blasfemo, diabolico e moralmente inaccettabile dei gestionali. Aiutato da una suora lasciva, in un carcere infernale, truccherai le esecuzioni, condurrai esperimenti inumani e compirai atti indicibili per raggiungere il tuo scopo: creare il Rimedio Kindeman”.









Troglobytes Games, che è stato il publisher del famigerato Ravenous Devils (che ha ottenuto uno straordinario successo su Steam), non sembra affatto voler tradire i temi oscuri per cui è diventato celebre. Il team di sviluppo italiano, trapiantato in Spagna, è uno dei migliori degli ultimi, specie dopo la pubblicazione di Hyparasite, una produzione che ha saputo concatenare tanta azione e molti coinvolgimento, facendo sparare al giocatore così tanti proiettili da fargli perdere completamente il conto. Con The Kindeman Remedy, invece, le premesse sono altre: il team italiano ha messo in campo un contesto realmente diabolico e spaventoso, composto da sangue, lacrime e una moltitudine esagerate di situazioni che potrebbero essere al limite e mettere in difficoltà l’impressionabilità di ciascun giocatore La demo, in tal senso, arriverà il prossimo 19 giugno proprio durante lo Steam Next Fest 2023 per far conoscere meglio cosa potrebbe offrire The Kindeman Remedy ai giocatori. Già le premesse, considerando il passato del team, appaiono ben più impegnative e brutali di quanto qualcuno potrebbe effettivamente aspettarsi. Non resterà che osservare, vivere e comprendere al meglio cosa nasconderà tutta questa violenza, ma soprattutto sa la suora in copertina avrà lo stesso ruolo di Bonnie Aaron in The Nun, uno spaventoso film horror che consigliamo di vedere solo insieme a qualche amico coraggioso e impavido.