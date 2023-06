Crusaders Kings II: il gioco diventa gratis per sempre

Villici da conquistare con lo charme in Crusaders Kings II? Città da bruciare? Luoghi di devozione da infangare con nuovi metodi di sofferenza? Con questo preludio si potrebbe addirittura creare una storia, ma invece deve bastarci soltanto apprezzare un nuovo regalo di Paradox Interactive, che dopo il successo di Victoria III e di Europa Universalis, spinge in modo sostenuto su un nuovo, esaltante e godibile un titolo che prende a piene mani dall’immaginario medievale cui tutti sono abituati.









Quanti di voi hanno mai sognato di governare un regno, far prosperare una dinastia e conquistare il mondo? Anche se qualche re francese ci è quasi riuscito, così come tanti altri guerrafondai in giro per l’Europa e non solo, ma non tutti hanno la fortuna di avere una DeLorean e viaggiare indietro nel tempo. A volte toccano i compromessi e, come in questo caso, serve tanta pazienza per partire e perdersi nei meandri di queste nuove, straordinarie e iconiche ispirazioni tutte da conoscere e apprezzare pienamente. Si parte poverissimi, con una situazione interna complessa e delle beghe burocratiche da risolvere prima che qualcun altro, spinto dalla fame di conquista, non osi fare più di quanto dovrebbe. Crusaders Kings II, infatti, è proprio questo: un videogioco enorme e ben pensato che proietta il giocatore in un contesto unico nel suo genere, spingendolo fra le braccia di esaltanti e nuove sensazioni per arrivare a governare il mondo conosciuto. Non importa chi siate: la vostra dinastia è la vostra sola priorità all’interno di Crusaders Kings II.