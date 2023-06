Xbox GamePass: ecco gli ultimi videogiochi di giugno

Xbox GamePass, il brillante servizio in abbonamento della casa di Redmond, è ormai una sicurezza per molti videogiocatori e un’ottima fonte per conoscere altrettante opere di vario calibro. Come ormai accade spesso le nuove produzioni tutte da scoprire variano e il catalogo, sempre più grande e rimpinguato di nuove produzioni, dà modo al giocatore di interfacciarsi con moltissima varietà. Stavolta, infatti, Xbox GamePass esagera e propone un vasto assortimento di videogiochi tripla AAA e indipendenti.

Stiamo parlando di Need for Speed Unbound, la nuova iterazione della serie, che sbarcherà il 22 giugno, seguita da Bookwalker sempre nella stessa data, da Bramble: The Mountain King e F.I.S.T: Forged in Shadow Torch il 27 giugno, da Story of Seasons: Friends on Mineral Town il 29 luglio, da Arcade Paradise il prossimo 3 luglio e, infine, da Sword and Fairy: Together Forever il 5 luglio. Insomma, tante opere varie e molte di esse già recensite sulle nostre pagine in passato. Considerando l’arrivo di altri nuovi titoli, altri sei lasceranno il servizio in abbonamento, diventando dunque impossibili da giocare per chi non è abbonato al servizio di Microsoft, com’è già accaduto in passato. Attualmente, l’abbonamento è fissato a 12,99 euro per chi è interessato ad abbonarsi sia su PC che su Xbox, mentre a 9,99 euro per chi preferisce giocare su console.