Nintendo annuncia Super Mario Bros. Wonder per Switch

Durante l'ultimo Nintendo Direct è stato annunciato Super Mario Bros. Wonder, un nuovo platform bidimensionale per Switch con protagonisti l'iconico idraulico baffuto e i suoi amici.









Tra le novità di questa nuova iterazione del franchise troviamo i “fiori meraviglia”. Toccando uno di questi fiori si sbloccano le meraviglie del mondo: per esempio, i tubi potrebbero animarsi, potrebbero comparire orde di nemici, o l’aspetto dei personaggi potrebbe subire delle modifiche, trasformando il gameplay in modi imprevedibili. In questo gioco debutterà anche un nuovo potenziamento per Mario, che gli permetterà di trasformarsi in Mario Elefante.

Nintendo ha poi rivelato la data di uscita di Super Mario Bros. Wonder, che vedrà la luce il prossimo 20 ottobre.