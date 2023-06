Super Mario RPG: remake in arrivo per il JRPG di Nintendo

Nintendo ha annunciato di essere al lavoro sul remake di Super Mario RPG, il videogioco di ruolo in stile giapponese originariamente sviluppato da Square e pubblicato su SNES solo in Giappone e USA. Del gioco non venne mai realizzata una versione PAL, tuttavia i giocatori europei poterono acquistare il Super Mario RPG su Wii e giocarci tramite la Virtual Console.









Prodotto in collaborazione con Square Enix, questo rifacimento propone una veste grafica completamente rinnovata. Nel gioco Mario deve unire le forze con i suoi alleati per fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno, recuperare sette stelle e riparare la Via Stellare. Super Mario RPG propone un mix di esplorazione e combattimenti a turni, proprio come nei JRPG del passato.

Il remake di Super Mario RPG uscirà esclusivamente su Nintendo Switch il 17 novembre.