Sonic Origins Plus è disponibile da oggi

Sonic Origins Plus, la collezione multigioco definitiva dedicata al riccio blu antropomorfo più iconico del panorama dei videogiochi, è disponibile da oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.









Stando alle parole di SEGA, Sonic Origins Plus aggiunge una serie di contenuti emozionanti, tra cui 12 titoli per Game Gear e, per la prima volta in assoluto, Amy Rose come personaggio giocabile in Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ e Sonic CD™. Origins Plus offre anche una dose extra dell’echidna rossa più amata dai fan, aggiungendo la possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD, con una serie di nuovi percorsi progettati per le sue abilità uniche. I titoli per Game Gear sono emulati e accessibili dal Museo. Al loro interno, infatti, sono incluse: Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift Racing, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog (8-bit), Sonic the Hedgehog 2 (8-bit), Sonic Triple Trouble, Tails Adventure e Tails’ Skypatrol. Insomma, un’ottima collezione che propone iterazioni del franchise del passato mischiati a titoli certamente più vicini e allo stesso modo iconici e rilevanti, capaci ancora oggi di risultare produzioni dal grande spessore.