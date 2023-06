Dune: Spice Wars, ecco il nuovo aggiornamento Conquest

Dune: Spice Wars, il nuovo titolo targato Shiro Games, dà il benvenuto a un nuovo aggiornamento chiamato Conquest, che promette faville e un’aggiunta sostanziale di ore di gioco tutte da vivere nel suo videogioco strategico in tempo reale che ammicca suadente a Master of Magic, il 4x per eccellenza divenuto leggendario per gli appassionati e non solo.









L’aggiornamento Conquest, oltre a garantire un nuovo approccio per vivere totalmente le peripezie sul pianeta Akkaris, garantisce una particolare profondità ruolistica e un livello di sfida superiore e complesso. Ogni run, infatti, diventa una vera e propria battaglia per la sopravvivenza in cui nessuno sopravvive se qualcun altro riesce a resistere alle intemperie e alle brutalità all’interno di un mondo malato, desolato e distrutto, dove chiunque può essere considerato un sovrano. Sarà necessario essere abili con l’economia, la finanza, l’esercito e con chiunque cercherà di mettere i bastoni fra le ruote e non esiterà a tradirci. Non esiste alcuna pace e nessuna pietà in un contesto che riprende fedelmente e con intelligenza la profondità di Dune, che la pellicola cinematografica di Denis Villenueve ha saputo riportare in auge dopo quasi trent’anni dall’ultima volta. Il team di sviluppo descrive così il nuovo aggiornamento:”La modalità Conquest incoraggia gli utenti a sperimentare nuovi stili di gioco per ognuna delle case principali, ampliando le possibilità con nuovi e potenti vantaggi, mentre si affrontano scenari sempre più impegnativi. Ogni run si svolgerà in modo diverso e richiederà circa 10 ore per essere completata. Oltre a questa nuova importante feature, l’aggiornamento ha molto altro da offrire. Le esercitazioni sono state ampliate, rendendo molto più agevole l’approdo su Arrakis per i nuovi arrivati. Il bilanciamento e le aggiunte più importanti riguardano quasi tutti gli aspetti del gioco, con miglioramenti allo spionaggio, una revisione degli assassini, miglioramenti all’economia e una rielaborazione delle nuke e della gestione delle risorse. Oltre a tutto ciò, l’aggiornamento Conquest include nuove regioni, un nuovo edificio unico per ogni fazione, miglioramenti alla qualità della vita, un’interfaccia utente migliorata e nove nuovi brani musicali“.