CRYMACHINA: svelata la data d'uscita

Con un nuovo trailer dedicato alla storia, CRYMACHINA svela la sua data d’uscita fissata per il prossimo 27 ottobre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Una nuova avventura che potrebbe in effetti ricordare Soul Hackers 2 e la serie Persona, nonostante la nuova produzione targata da FuRyu e pubblicata da NIS America coinvolga un altro tipo di approccio al gameplay e, in generale, segue una storia che promette di essere interessante.









Ecco le parole del team riguardo al suo nuovo videogioco: “Nel mondo di CRYMACHINA, gli esseri umani si sono estinti migliaia di anni fa e gli esseri sintetici conosciuti come Dei ex Machina sono stati incaricati di riportarli in vita. I giocatori potranno unirsi a tre E.V.E., la psiche ricreata di esseri umani deceduti instillata in corpi sintetici, mentre cercano la loro piena umanità, ed approfondire le motivazioni che spingono ciascuna di loro a continuare a lottare in uno mondo decadente”. Insomma, una storia che segue delle vicende non molto diverse da tante altre proposte in questi anni, capaci al tempo stesso di unire in maniera decisa la storia a un approccio più naturale e fresco con la parte ludica, fondamentale per avanzare in un mondo di gioco che promette tante novità.