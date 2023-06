Nobunaga's Ambitions: Awakening: disponibili i preordini

Nobunaga’s Ambitions: Awakening, il nuovo videogioco targato Koei Tecmo, ha finalmente aperto i preordini per questo nuovo titolo strategico che tratterà la magnifica storia e le battaglie più iconiche e importanti del leggendario condottiero nipponico del Periodo Sengoku. Dopo averlo giocato in Samurai Warriors e aver affrontato le avventure dei più grandi combattenti di quel momento storico, è il momento di approfondire maggiormente una delle figure capaci ancora oggi di affascinare e colpire inaspettatamente per il suo carismo e la sua furia.









Nobunaga’s Ambitions: Awakening, oltre a trattare direttamente il daymio più famoso del Giappone feudale, nonché colui che cercò di unirlo sotto a un’unica bandiera, offrirà la possibilità di vestire i panni di altri grandi guerrieri e signori dell’epoca, oltre a scoprire grandi luoghi come Atsuta Jingū, Tōdaiji e Izumo Ōyashiro. E non finisce qui, perché la produzione intende coinvolgere maggiormente il giocatore sotto l’aspetto ruolistico e, al contempo, dare ulteriore spessore alla parte più gestionale e strategica. In tal senso, infatti, l’obiettivo sarà impersonificare un grande signore dell’epoca e cercare di portare il clan verso nuove tappe per conquistare il potere assoluto e vincere contro i propri nemici.

L’opera uscirà il prossimo 20 luglio 2013 su PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Pronti ad affrontare la guerra per il Giappone e conquistarlo definitivamente?