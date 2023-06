Project Dragon di IO Interactive sarà un'esclusiva PC e Xbox

Dai documenti depositati nella causa tra la FTC e Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard King è saltato fuori che Project Dragon, il nuovo RPG fantasy di IO Interactive, sarà un’esclusiva PC e Xbox.

In realtà si tratta di una conferma piuttosto che di una nuova informazione. Già nel 2021, infatti, riportammo un’indiscrezione attentibile secondo cui IO Interactive stesse collaborando con Microsoft per la realizzazione di un videogioco inedito ad ambientazione fantasy. Ora scopriamo che quel rumor si è rivelato fondato giacché Project Dragon è prodotto direttamente dagli Xbox Game Studios.

Ricordiamo che questo videogioco di ruolo sarà un titolo online, pertanto ipotizziamo si tratti di un cosiddetto “game as a service”. Inoltre, dalla documentazione trapelata nelle scorse ore scopriamo che Microsoft e IO Interactive lo identificano come un RPG Shooter in arrivo prossimamente sia su PC che su Xbox Series X|S.