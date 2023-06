Microids annuncia Asterix & Obelix: Slap Them All! 2

Microids ha presentato Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, sequel del picchiaduro a scorrimento uscito poco più di due anni fa su PC e console.

Sviluppato anche in questo caso da Mr Nutz Studio, Slap Them All! 2 è un beat ‘em up che racconta una storia originale ispirata ai lavori di Goscinny e Uderzo. Questa la sinossi: “Asterix, Obelix e gli abitanti del villaggio vengono interrotti dall’arrivo improvviso di Goudurix, venuto a chiedere aiuto. Goudurix rivela che suo padre, Oceanonix, è stato imprigionato per un furto che non ha commesso.”

Questo sequel offrirà una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti del gameplay. Tra queste troviamo nuove mosse specifiche che possono essere caricate per ottenere attacchi ancora più potenti. Gli eroi potranno attivare la modalità Furia, aumentando la loro forza e scatenando un devastante attacco Ultimate. Asterix e Obelix potranno anche distruggere alcuni elementi dell’ambiente per creare il caos, oltre a lanciare barili e menhir contro gli avversari durante il combattimento.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch a novembre. Restiamo in attesa di scoprire la data di pubblicazione.