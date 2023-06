FIFA 23: disponibile l'aggiornamento Women's World Cup

FIFA 23 si aggiorna con Women’s World Cup, il nuovo contenuto aggiuntivo che implementa l’attuale campionato del mondo femminile di calcio attualmente in corso. Oltre a essere una gradita novità, è un’aggiunta di pregio, con squadre in costante lotta per arrivare all’obiettivo tanto agognato. Un nuovo, grande contenuto per FIFA 23.









“Nel nostro aggiornamento di EA SPORTS FIFA Women’s World Cup più ricco di sempre, siamo entusiasti di celebrare i notevoli risultati delle squadre che partecipano alla FIFA Women’s World Cup 2023 e di creare un’autentica esperienza di gioco per i giocatori, che potranno condurre il loro Paese alla vittoria”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. “Il nostro impegno verso il calcio femminile è fondamentale e non vediamo l’ora di migliorare e mantenere questa promessa per la nostra comunità EA SPORTS FC“.

L’aggiornamento di EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023 vede anche il ritorno della modalità Torneo in giocatore singolo, con il supporto per la modalità multigiocatore cooperativa in locale, che invita i giocatori a scegliere una delle trentadue nazioni qualificate e a procedere attraverso le fasi a gironi e a eliminazione diretta verso la finale della FIFA Women’s World Cup. Nella modalità Calcio d’inizio, i fan possono sfidare gli amici in locale o l’IA della CPU selezionando due squadre che si affrontano in una partita della fase a gironi o della fase a eliminazione diretta.