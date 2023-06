PlayStation Plus: ecco i tre giochi mensili di luglio

Il mese di giugno non è ancora passato, ma PlayStation Plus già pensa di rimpinguarsi di nuove produzioni inedite dal prossimo luglio, uno dei più ricchi per qualità assoluta di proposte. Le produzioni al riguardo, infatti, colpiscono nel segno e potrebbero far sorridere gli appassionati. Parliamo di Call of Duty Black Ops: Cold War, Endling – Extinction is Forever e Alan Wake Remastered.

Ognuna delle tre produzioni proposte, infatti, è unica a modo suo. Con Alan Wake vestirete i panni dello scrittore maledetto per eccellenza nella cittadina Bright Falls, un luogo montano sospeso nella meraviglia e nel fascino ma anche nell’incubo, un posto poco incline a dare il benvenuto a chi sta cercando la sua luce, la sua fonte d’ispirazione e molto altre in un mondo che ormai non guarda in faccia nessuno, neanche il più apprezzato fra gli scrittori al mondo come Alan Wake. Con Call of Duty Black Ops: Cold War, invece, affronterete una guerra spietata e intestina che minaccia il mondo intero nel pieno del periodo oscuro, drammatico e spaventoso della guerra fredda, che minacciava di trasformarsi in un nuovo conflitto mondiale capace di devastare la pace fra i popoli e disintegrare così l’intero percorso realizzato duramente nel corso di quel periodo difficoltoso quanto ricco di dichiarazioni e illusioni.

Endling – Extinction is Forever, invece, è il titolo indipendente di questo pacchetto esclusivo che potrebbe deliziarvi per alcune ore e mettervi nei panni di una mamma lupa alla costante ricerca del suo cucciolo perduto mentre tenta con grande difficoltà di farlo sopravvivere. Ciascuna racconta, non rinuncia alla propria struttura di gioco e stupisce. Il servizio di PlayStation, ormai sempre ottimo per varietà di proposte, potrebbe esaltare coloro che cercano delle ore di coinvolgimento, immersione e tematiche delicate a non finire. Pronti a conoscere più da vicino le nuove produzioni?