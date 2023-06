The Cycle: Frontier chiuderà i battenti a causa dei cheater

Yager ha annunciato l’imminente chiusura dei server di The Cycle: Frontier, lo sparatutto PvPvE free-to-play che ha debuttato su PC qualche anno fa.

Tramite un post sul blog ufficiale, gli sviluppatori hanno fatto sapere che il mantenimento di The Cycle: Frontier non è più economicamente sostenibile a causa dell’elevata presenza di cheater che hanno spinto i giocatori onesti ad abbandonare il gioco. “Sebbene disponessimo di strumenti e contromisure, ci siamo presto resi conto che dovevamo migliorare i nostri sforzi anti-cheat per garantire un’esperienza di gioco equa a tutti i giocatori,” si legge nel comunicato. “Quando siamo riusciti a coinvolgere altri partner nella nostra lotta contro gli imbrogli [sic] e ci siamo concentrati nuovamente sui miglioramenti del gameplay e delle prestazioni di The Cycle: Frontier, molti di voi ne avevano già subito le conseguenze e abbiamo assistito a un calo significativo del bacino dei giocatori.”

Ciò significa che i server di The Cycle: Frontier chiuderanno i battenti il prossimo 27 settembre. Lo store in-game è già stato disabilitato, mentre chiunque abbia acquistato qualcosa con denaro reale dopo il 14 giugno riceverà un rimborso completo della spesa.