Lies of P: la demo resterà disponibile a tempo indefinito

Neowiz ha annunciato che la demo di Lies of P resterà disponibile a tempo indefinito dato il grande successo riscosso dalla versione dimostrativa.

Sono stati infatti oltre un milione i download della demo, che dunque è stata molto apprezzata dai giocatori, ma anche da Marco Bortoluzzi che ha vergato la nostra più recente anteprima. Neowiz precisa che la demo verrà rimossa dagli store digitali, ma per il momento non è stata ancora fissata la data in cui ciò avverrà.

Ricordiamo, infine, che Lies of P sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il prossimo 19 settembre.