Project Loki è un MOBA sviluppato da ex Riot, Bungie e Blizzard

Theorycraft Games, uno studio formato da sviluppatori con un passato in Riot Games, Bungie e Blizzard Entertainment, ha presentato Project Loki. Si tratta di un nuovo MOBA che però viene definito da Joe Tung, CEO dello studio di sviluppo, come un mix di generi che trae ispirazione da League of Legends (ovviamente), Valorant, Apex Legends, Overwatch e persino Smash Bros., giusto per non farsi mancare nulla.









Project Loki è un videogioco multiplayer a squadre che si basa sul combattimento tra eroi, un sandbox competitivo in cui lo scopo di ogni team è quello di sconfiggere le altre squadre in battaglie al cardiopalma. Gli sviluppatori precisano che si tratta ancora di un work-in-progress dal momento che lo studio si è focalizzato principalmente sul core gameplay. Restano da definire la meta-progressione, le caratteristiche competitive, alcuni concept degli eroi, il design ambientale e la direzione artistica finale.

Gli interessati possono avere una chance di provare Project Loki sia oggi che domani iscrivendosi per questo e per i futuri playtest.