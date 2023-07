Team17 unisce le forze con Lichthund, autori di Lichtspeer

Il publisher Team17 ha annunciato di aver firmato un accordo di pubblicazione con Lichthund, lo studio di sviluppo polacco autore di Lichtspeer. La partnership si concretizzerà con l’uscita di un videogioco basato su una IP originale che si sposa alla perfezione con la filosofia di entrambe le compagnie.

“Siamo entusiasti di lavorare assieme a Lichthund per il loro prossimo titolo, che promette di essere unico come il loro videogioco di debutto,” ha dichiarato Michael Pattison, CEO di Team17 Digital. “Questa partnership sottolinea la nostra missione di aiutare sviluppatori eccezionali nel produrre i migliori e più eclettici videogiochi indipendenti sul pianeta, oltre a rafforzare il nostro catalogo formato da quasi 150 giochi.”

“Siamo emozionati per la possibilità di collaborare con Team17 su uno dei nostri progetti,” ha affermato Rafal Zaremba, CEO di Lichthund. “Unire le forze con un un publisher che condivide i nostri valori e la nostra visione creativa è molto importante. Insieme ci impegnamo ad alzare l’asticella in termini di valori produttivi per creare un videogioco che ammalierà i giocatori e li immergerà in una nuova ed entusiasmante esperienza.”

Nessuna notizia sul videogioco di Lichthund e Team17, ma le due compagnie promettono di svelare i primi dettagli nel prossimo futuro.