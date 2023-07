Atlas Fallen è entrato in fase gold, uscirà ad agosto

Focus Entertainment e Deck13 hanno annunciato che Atlas Fallen è da poco entrato in fase gold, pertanto l’action RPG degli autori di The Surge dovrebbe rispettare la data di uscita che è prevista ad agosto.

L’ingresso del gioco in fase gold implica che lo sviluppo principale è stato completato, di conseguenza l’opera viene inviata ai produttori delle console per far partire il processo di certificazione, inoltre può iniziare la produzione delle copie fisiche che verranno poi distribuite nei negozi di tutto il mondo.

Atlas Fallen sarà quindi pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 10 agosto.