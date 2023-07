Marvel's Spider-Man 2: svelati i dettagli del preload

Marvel’s Spider-Man 2, la nuova esclusiva PlayStation 5 che riprenderà le avventure di Peter Parker e Miles Morales, è una delle produzioni più attese del mese di ottobre 2023. In tal senso, gli arrampicamuri più apprezzati del panorama videoludico e della cultura pop, affronteranno il temibile Venom, l’antagonista più pericoloso dell’intera epopea dell’Uomo Ragno creata da Stan Lee.









Alla fine di questo mese, inoltre, saranno proposti ulteriori dettagli inerenti alla produzione. L’opera, infatti, si sbloccherà per il preload dal 13 ottobre 2023 alle ore 15:00. Inoltre, saranno disponibili due edizioni, una Standard e una Deluxe Edition, con quest’ultima che proporrà oggetti esclusivi e ulteriori bonus. “Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano”.