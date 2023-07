EA Sports FC 24: rivelata la copertina dell'Ultimate Edition

EA Sports FC 24, il prossimo appuntamento calcistico che ha dato addio al nome FIFA, è certamente una delle produzioni più attese di quest’anno. L’opera non intende affatto tradire le attese, con EA Sports che ha mostrato la copertina dell’Ultimate Edition con alcuni dei giocatori simboli del calcio mondiale del passato, del presente e, chissà, pure del futuro. E per citarne uno, c’è anche il nostro Andrea Pirlo, icona della Juventus, nel trailer dedicato alle stelle del calcio (poco più in basso).









Interamente realizzato con il motore di gioco Frostbite di EA Sports, i fan possono vedere la copertina di FC 24 Ultimate Edition prendere vita e dare una prima occhiata al nuovo gioco. Con la voce di Daniel Kaluuya, attore, produttore e scrittore vincitore di un premio Oscar, il filmato mostra l’impegno di EA Sports nel portare la comunità globale di EA Sports FC più vicina che mai al Gioco Più Bello del Mondo, invitando i fan a far parte del futuro del calcio. “Un futuro costruito per i tifosi, dai tifosi”, a detta del team di sviluppo.