Daymare 1994 Sandcastle: demo Xbox disponibile

Daymare 1994 Sandcastle, la nuova produzione di Leonardo Interactive e sviluppata da Invader Studios, è la nuova iterazione horror che metterà i giocatori nei panni di Delila Reyes per scoprire gli orrori di un’area isolata e spaventosa all’interno del mondo da incubo di Daymare.









Come parte dell’Xbox Summer Game Fest, la demo di Daymare 1994 Sandcastle sarà disponibile da scaricare e giocare sulle console Xbox a partire da oggi martedì 11 luglio fino a lunedì 17 luglio 2023. La demo Xbox mostrerà una nuova sezione di gioco, portando i giocatori a vestire i panni di Dalila Reyes e scoprire i misteri di un’area isolata, infestata da creature da incubo e puzzle enigmatici. “Siamo felici di offrire ai giocatori Xbox l’opportunità di tuffarsi nel mondo di Daymare 1994 Sandcastle” ha detto Leonardo Caltagirone, fondatore di Leonardo Interactive. “La Xbox Summer Game Fest Demo rappresenta il momento ideale per coinvolgere la community e riunire feedback preziosi, che ci aiuteranno a migliorare l’esperienza finale del gameplay.” Ricordiamo che Daymare 1994 Sandcastle arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo 30 agosto, e che un dimostrativo è disponibile anche su Steam.