Dopo settimane e attese lunghissime, è arrivato il verdetto per Microsoft e l’FTC, con il giudice che ha respinto l’ingiunzione preliminare. Sebbene la FTC abbia espresso perplessità sull’accordo relativo al cloud gaming, contestando gli accordi di Microsoft, il giudice Corley non li ha ritenuti fondamentali ai fini del giudizio, nonostante la loro rilevanza. Inoltre, non è mancata una precisazione da parte di quest’ultima inerente all’arrivo di opere come Call of Duty nel prossimo futuro anche su PlayStation, così da spegnere le paure della FTC e facendo da coro alle parole di Microsoft.

Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha inoltre fatto sapere di essere grato alla corte di San Francisco per la risoluzione del problema e per la sua decisione rapida e tempestiva. Ciò non significa, tuttavia, che sia tutto chiuso per la casa di Redmond, poiché manca ancora la CMA britannica e l’eventuale appello della FTC, a fronte di una sentenza che, quindi, non può dirsi ancora definitiva. Il termine ultimo per chiudere la trattativa è fissato per il prossimo 18 luglio. Se ciò dovesse perdurare, l’affare salterebbe subito.

In seguito al verdetto stipulato dalla giudice, Phil Spencer si è espresso su Twitter a riguardo, affermando che gli accordi tra Microsoft e Activision Blizzard sono positivi per l’industria, aggiungendo che i pareri del FTC non rispecchiano totalmente la realtà del mercato dei videogiochi. Inoltre, Bobby Kotick si è detto fiducioso che l’acquisizione permetta in futuro una vera competizione, piuttosto di consentire ai leader del mercato di continuare a dominare un settore in continua e rapida ascesa. Proprio come la FTC, la Competition and Markets Authority è ancora contraria all’acquisizione: senza il permesso di quest’ultima, l’accordo non potrà considerarsi del tutto concluso. La CMA, a riguardo, è intenzionata ad andare fino in fondo e a non permettere che il matrimonio si concretizzi, decisa a preservare la concorrenza e proteggere i consumatori da una presunta manipolazione del mercato da parte del colosso di Redmond. La FTC, inoltre, avrà tempo fino al 14 luglio per presentare il ricorso alla giudice Corley.