Hellboy: Web of Wyrd si mostra in un primo gameplay

Good Shepherd Entertainment e Upstream Arcade hanno confezionato il primo trailer di gameplay di Hellboy: Web of Wyrd, l’action roguelite ispirato al personaggio dei fumetti creato da Mike Mignola.









Sviluppato dagli autori di West of Dead, Hellboy: Web of Wyrd porterà i giocatori nella Butterfly House, molto più che una dimora costruita negli anni Sessanta: si tratta infatti di un portale che apre varchi verso una dimensione terribile denominata Wyrd. Esplorando questa dimensione ci troveremo ad affrontare creature mistiche attraverso una formula roguelite che garantisce un discreto grado di varietà tra una partita e l’altra.

Hellboy: Web of Wyrd è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita. Segnaliamo, infine, che l’opera potrà contare sul doppiaggio del compianto Lance Reddick.